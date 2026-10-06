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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 6 de octubre, en Argentina

El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares entre las distintas cotizaciones, mientras algunas referencias mantuvieron sus valores y otras registraron bajas.

El blue registró una baja de $10 y terminó la jornada en $1.550 para la venta.El blue registró una baja de $10 y terminó la jornada en $1.550 para la venta.
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El dólar cerró este lunes con estabilidad en el Banco Nación, donde cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. En tanto, el MEP terminó en $1.538,92 comprador y $1.539,66 vendedor, con una baja del 0,62%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 5 de octubre

Por su parte, el blue retrocedió $10 en ambas puntas y finalizó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una caída del 0,64%.

11:00 / Mar. 06.10.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560

Dólar MEP: compra $1.543,60 | venta $1.551,90

Dólar CCL: compra $1.621,10 | venta $1.623,80

Dólar mayorista: compra $1.511 | venta $1.520

10:31 / Mar. 06.10.2026

Salario mínimo en Argentina: cuánto se cobra en octubre de 2026 y cuánto aumentará hasta abril

El Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $391.200 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. La cifra continuará aumentando de manera escalonada hasta alcanzar $437.000 en abril de 2027, según la resolución oficial.

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10:06 / Mar. 06.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Santa Fe: sin cotización actualizada disponible

Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540

Banco Nación: compra $1.490 | venta $1.540

Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550

09:35 / Mar. 06.10.2026

El pollo desplazó por primera vez a la carne vacuna de la mesa de los argentinos

La ingesta de las tres principales carnes retrocedió 2%. La caída bovina se explica por precios relativamente altos y una producción que aporta menos kilos al mercado interno mientras crece la exportación.

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09:00 / Mar. 06.10.2026

Así cerró el dólar el lunes

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