En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 6 de octubre, en Argentina

Salario mínimo en Argentina: cuánto se cobra en octubre de 2026 y cuánto aumentará hasta abril

El Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $391.200 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. La cifra continuará aumentando de manera escalonada hasta alcanzar $437.000 en abril de 2027, según la resolución oficial.