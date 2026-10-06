El dólar cerró este lunes con estabilidad en el Banco Nación, donde cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. En tanto, el MEP terminó en $1.538,92 comprador y $1.539,66 vendedor, con una baja del 0,62%.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 6 de octubre, en Argentina
El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares entre las distintas cotizaciones, mientras algunas referencias mantuvieron sus valores y otras registraron bajas.
Por su parte, el blue retrocedió $10 en ambas puntas y finalizó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una caída del 0,64%.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560
Dólar MEP: compra $1.543,60 | venta $1.551,90
Dólar CCL: compra $1.621,10 | venta $1.623,80
Dólar mayorista: compra $1.511 | venta $1.520
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La cotización del dólar en los bancos
Banco Santa Fe: sin cotización actualizada disponible
Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540
Banco Nación: compra $1.490 | venta $1.540
Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550
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