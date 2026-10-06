El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tiene desde octubre de 2026 un nuevo valor en Argentina. De acuerdo con la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el piso salarial para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa quedó establecido en $391.200 por mes.
Salario mínimo en Argentina: cuánto se cobra en octubre de 2026 y cuánto aumentará hasta abril
El Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $391.200 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. La cifra continuará aumentando de manera escalonada hasta alcanzar $437.000 en abril de 2027, según la resolución oficial.
El mismo esquema oficial contempla nuevos incrementos mensuales hasta abril de 2027. De esta manera, el salario mínimo pasará de los $391.200 vigentes en octubre a $437.000 en abril del próximo año.
La actualización fue establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre de 2026. El Consejo no alcanzó un acuerdo durante la reunión convocada para discutir el nuevo salario, por lo que la autoridad correspondiente estableció los valores mediante un laudo.
Cuánto es el salario mínimo en octubre de 2026
Desde el 1° de octubre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $391.200 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.
Para los trabajadores jornalizados, el valor establecido es de $1.956 por hora. La resolución aclara que el salario mínimo mensual corresponde a quienes cumplen la jornada legal completa y que, en determinadas situaciones de jornada reducida previstas por la normativa laboral, el monto se percibe en la proporción correspondiente.
Este valor representa una suba respecto de septiembre, cuando el SMVM se encontraba en $383.800. El incremento entre ambos meses es de $7.400.
Es importante diferenciar el salario mínimo de un salario neto o "de bolsillo". El SMVM es un piso salarial establecido por la normativa para determinados trabajadores comprendidos en el régimen correspondiente. El monto efectivamente cobrado puede diferir según los descuentos, aportes y la situación laboral de cada persona.
La resolución oficial también establece que el salario mínimo alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y determinados trabajadores de la Administración Pública Nacional y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.
Cuánto aumentará el salario mínimo mes a mes
La Resolución 4/2026 establece una serie de valores progresivos desde septiembre de 2026 y hasta abril de 2027. Por eso, el monto de octubre no será el último incremento previsto.
El cronograma oficial para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa es el siguiente:
Cronograma oficial para trabajadores mensualizados
Evolución del haber mínimo mensual y valor hora para quienes cumplen la jornada legal completa (Septiembre 2026 - Abril 2027).
|Mes
|Salario mínimo mensual
|Valor por hora
|Septiembre 2026
|$383.800
|$1.919
|Octubre 2026
|$391.200
|$1.956
|Noviembre 2026
|$398.800
|$1.994
|Diciembre 2026
|$406.400
|$2.032
|Enero 2027
|$414.200
|$2.071
|Febrero 2027
|$422.000
|$2.110
|Marzo 2027
|$429.600
|$2.148
|Abril 2027
|$437.000
|$2.185
Los valores de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero surgen de la misma resolución oficial, al igual que los correspondientes a marzo y abril de 2027.
El esquema muestra aumentos nominales de $7.400 entre octubre y noviembre, diciembre y enero, mientras que en los meses siguientes las diferencias varían levemente. Entre octubre y abril, el salario mínimo acumulará un aumento nominal de $45.800.
En términos porcentuales, el incremento entre los $391.200 de octubre y los $437.000 establecidos para abril de 2027 es de aproximadamente 11,7%.
Cuánto será el salario mínimo en 2027
El primer aumento previsto para 2027 llegará en enero. Desde el 1° de enero, el SMVM será de $414.200 mensuales y de $2.071 por hora para los trabajadores jornalizados.
En febrero subirá a $422.000, mientras que en marzo alcanzará $429.600. Finalmente, desde el 1° de abril de 2027, llegará a $437.000 mensuales y $2.185 por hora.
Así, una persona que perciba el salario mínimo correspondiente a una jornada legal completa pasará de un piso de $391.200 en octubre a $437.000 en abril.
El aumento no se aplica de una sola vez, sino mediante el cronograma establecido por la Resolución 4/2026. Por eso, para conocer el piso salarial vigente en cada momento es necesario tomar el valor correspondiente al mes en cuestión.
Qué pasa con la Prestación por Desempleo
La misma resolución también establece valores vinculados con la Prestación por Desempleo. En este caso, la normativa determina que el beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.
Además, fija límites: la prestación mensual no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente ni superior al 100% de ese mismo valor.
Por ese motivo, las modificaciones del salario mínimo también tienen incidencia en los pisos y techos de esta prestación.
Para octubre de 2026, con un SMVM de $391.200, el monto mínimo de la Prestación por Desempleo queda en $195.600, mientras que el máximo alcanza los $391.200, según la información publicada por el Consejo Nacional del Empleo.
Estos valores también se modifican a medida que aumenta el salario mínimo. La actualización, por lo tanto, no afecta solamente la referencia salarial, sino también determinados parámetros vinculados con la prestación por desempleo.
El cronograma completo hasta abril de 2027
Con los valores ya definidos oficialmente, el recorrido del salario mínimo para los próximos meses queda establecido de la siguiente manera: $391.200 en octubre; $398.800 en noviembre; $406.400 en diciembre; $414.200 en enero; $422.000 en febrero; $429.600 en marzo y $437.000 en abril.
Para quienes cobran por hora, el valor será de $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre, $2.032 en diciembre, $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.
De esta forma, el Gobierno dejó definido un esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los meses siguientes, con un último valor establecido para abril de 2027.
El dato central para octubre es, entonces, $391.200 mensuales para una jornada legal completa y $1.956 por hora para trabajadores jornalizados. Desde allí, el monto continuará subiendo hasta llegar a $437.000 en abril de 2027, de acuerdo con el cronograma oficial vigente.