ICBC fue la única entidad relevada que bajó este jueves, mientras Nación, Provincia y Bica cerraron sin cambios. El dólar blue retrocedió 0,64% y el MEP avanzó 0,02%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 9 de octubre, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: ICBC y el blue bajaron, Nación, Provincia y Bica no cambiaron, mientras el MEP subió levemente el jueves.
El dólar blue retrocedió 0,64% y el MEP avanzó 0,02%.
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Banco Nación y Banco Provincia coincidieron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Ambos registraron una variación del 0,00% y un spread de $50.
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