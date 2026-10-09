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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 9 de octubre, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: ICBC y el blue bajaron, Nación, Provincia y Bica no cambiaron, mientras el MEP subió levemente el jueves.

El dólar blue retrocedió 0,64% y el MEP avanzó 0,02%.El dólar blue retrocedió 0,64% y el MEP avanzó 0,02%.
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ICBC fue la única entidad relevada que bajó este jueves, mientras Nación, Provincia y Bica cerraron sin cambios. El dólar blue retrocedió 0,64% y el MEP avanzó 0,02%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 8 de octubre

Banco Nación y Banco Provincia coincidieron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Ambos registraron una variación del 0,00% y un spread de $50.

09:10 / Vie. 09.10.2026
Mercados
Así cerró el dólar
Resumen diario de cotizaciones en entidades bancarias y mercado bursátil
Dólar Blue
Venta $1,545.00
$1,525.00
Banco Nación
Venta $1,540.00
$1,490.00
Dólar MEP
Venta $1,538.90
$1,538.45
Referencia Compra Venta Variación Spread
ICBC $1,475.00 $1,535.00 −0.65% $60.00
Banco Bica $1,489.00 $1,550.00 0.00% $61.00
Banco Provincia de Buenos Aires $1,490.00 $1,540.00 0.00% $50.00
Banco Nación $1,490.00 $1,540.00 0.00% $50.00
Dólar blue Informal $1,525.00 $1,545.00 −0.64% $20.00
Dólar MEP Bolsa $1,538.45 $1,538.90 0.02% $0.45
Fuente: Cotizaciones de entidades bancarias y mercado. El Litoral
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