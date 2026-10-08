ICBC fue la única entidad relevada que bajó este jueves, mientras Nación, Provincia y Bica cerraron sin cambios. El dólar blue retrocedió 0,64% y el MEP avanzó 0,02%.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 8 de octubre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: ICBC y el blue bajaron, Nación, Provincia y Bica no cambiaron, mientras el MEP subió levemente este jueves.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia coincidieron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Ambos registraron una variación del 0,00% y un spread de $50.
ICBC bajó $10 en ambas puntas y terminó a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, con una caída del 0,65% y un spread de $60. Bica se mantuvo en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una diferencia de $61.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró a $1.538,45 para la compra y $1.538,90 para la venta. Durante la jornada subió $0,53 y $0,34, respectivamente. La variación general fue positiva en 0,02% y el spread quedó en $0,45.
Dólar blue
El dólar blue bajó $10 tanto para la compra como para la venta. Finalizó a $1.525 y $1.545, respectivamente, con una caída del 0,64% y un spread de $20.