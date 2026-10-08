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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 8 de octubre, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: Banco Nación y el blue subieron, las demás entidades no registraron cambios y el MEP bajó el miércoles.

El dólar blue avanzó 0,32% y el MEP retrocedió 0,15%.El dólar blue avanzó 0,32% y el MEP retrocedió 0,15%.
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Banco Nación fue la única entidad relevada que subió el miércoles, mientras Provincia, ICBC y Bica no registraron cambios. El dólar blue avanzó 0,32% y el MEP retrocedió 0,15%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 7 de octubre

Banco Nación cerró a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba del 0,32% y un spread de $50.

09:22 / Jue. 08.10.2026
Mercado Cambiario

Así cerró el dólar

Resumen de cotizaciones oficiales, financieras y paralelas al cierre de la jornada.

Dólar Blue +0.32%
$1,555.00
Compra: $1,535.00 Spread: $20.00
Dólar MEP −0.15%
$1,540.13
Compra: $1,539.67 Spread: $0.40
Banco Nación +0.32%
$1,545.00
Compra: $1,495.00 Spread: $50.00
Cotizaciones del día por entidad de referencia
Referencia Compra Venta Variación Spread
ICBC $1,485.00 $1,545.00 0.00% $60.00
Banco Provincia de Buenos Aires $1,490.00 $1,540.00 0.00% $50.00
Banco Nación $1,495.00 $1,545.00 +0.32% $50.00
Banco Bica $1,489.00 $1,550.00 0.00% $61.00
Dólar blue $1,535.00 $1,555.00 +0.32% $20.00
Dólar MEP $1,539.67 $1,540.13 −0.15% $0.40
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