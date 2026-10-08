Banco Nación fue la única entidad relevada que subió el miércoles, mientras Provincia, ICBC y Bica no registraron cambios. El dólar blue avanzó 0,32% y el MEP retrocedió 0,15%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 8 de octubre, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: Banco Nación y el blue subieron, las demás entidades no registraron cambios y el MEP bajó el miércoles.
El dólar blue avanzó 0,32% y el MEP retrocedió 0,15%.
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Banco Nación cerró a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba del 0,32% y un spread de $50.
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