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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 7 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: Banco Nación y el blue subieron, las demás entidades no registraron cambios y el MEP bajó este miércoles.

Banco Nación subió 0,32% y cerró a $1.545 para la venta. Banco Nación subió 0,32% y cerró a $1.545 para la venta.
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Banco Nación fue la única entidad relevada que subió este miércoles, mientras Provincia, ICBC y Bica no registraron cambios. El dólar blue avanzó 0,32% y el MEP retrocedió 0,15%.

Así cerró el dólar

Banco Nación cerró a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba del 0,32% y un spread de $50. Banco Provincia se mantuvo en $1.490 y $1.540, respectivamente, con una diferencia de $50.

ICBC cotizó a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. Bica finalizó en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una brecha de $61. Ambas entidades cerraron sin variaciones.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue aumentó $5 y terminó a $1.555 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó a $1.539,67 para la compra y $1.540,13 para la venta. El valor comprador bajó $0,06 y el vendedor perdió $2,34. La variación general fue negativa en 0,15% y el spread quedó en $0,46.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP bajó 0,15% y cerró con un spread de $0,46.

Dólar blue

El dólar blue subió $5 tanto para la compra como para la venta. Cerró a $1.535 y $1.555, respectivamente, con un avance del 0,32% y un spread de $20.

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