Banco Nación fue la única entidad relevada que subió este miércoles, mientras Provincia, ICBC y Bica no registraron cambios. El dólar blue avanzó 0,32% y el MEP retrocedió 0,15%.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 7 de octubre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: Banco Nación y el blue subieron, las demás entidades no registraron cambios y el MEP bajó este miércoles.
Así cerró el dólar
Banco Nación cerró a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba del 0,32% y un spread de $50. Banco Provincia se mantuvo en $1.490 y $1.540, respectivamente, con una diferencia de $50.
ICBC cotizó a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. Bica finalizó en $1.489 y $1.550, respectivamente, con una brecha de $61. Ambas entidades cerraron sin variaciones.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó a $1.539,67 para la compra y $1.540,13 para la venta. El valor comprador bajó $0,06 y el vendedor perdió $2,34. La variación general fue negativa en 0,15% y el spread quedó en $0,46.
Dólar blue
El dólar blue subió $5 tanto para la compra como para la venta. Cerró a $1.535 y $1.555, respectivamente, con un avance del 0,32% y un spread de $20.