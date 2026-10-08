La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti dijo que frente al histórico "cuello de botella" del sistema de transporte en el país se acudió a la tecnología que puede dar una respuesta más rápida: las mega baterías.
Nación confía en que habrá más potencia con baterías ante la demanda del verano
La Casa Rosada es prudente a la hora de los diagnósticos, pero por ahora no piensa en cortes programados. Muestra lo hecho para enfrentar la suba estacional de la demanda.
Al mismo tiempo, destacó que los actores privados cuentan ahora con lo que durante años se reclamaba: tarifas que estimulan la inversión, lo que debería comenzar a dar resultados cuando suba el termómetro.
La funcionaria que se desempeña en la órbita del ministerio de Economía de la Nación destacó el rumbo -y los resultados- de las políticas energéticas nacionales.
Entrevistada en un ciclo organizado por el diario Ámbito Financiero se refirió a la situación del sistema eléctrico de la Argentina ante el verano que se avecina.
Como se sabe, los meses cálidos pasados de 2025 y 2026 se caracterizaron por los apagones masivos, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las provincias del noreste y, en menor medida, del noroeste.
El rol de las mega baterías
Entrevistada por el periodista Sebastián D. Penelli, Tettamanti aceptó el término "mitigar" a la hora de describir el papel que tendrán las baterías gigantes que se han instalado para mejorar la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como su conurbano en dicha provincia, donde se encuentra la mayor concentración urbana y de la demanda de energía.
El mismo término vale para el resto del país, para el que también se licitó un sistema de provisión de energía en frío (en espera) ante crisis en el sistema de transporte, denominado Alma Sadi.
Tettamanti reconoció que se debe insistir, en todo el país, en la "gestión de la demanda" sobre los denominados grandes usuarios para que sea más eficiente su consumo de energía. Sobre el tema abundó: "Hay que seguirlo trabajando, el mundo lo hace".
Ante una pregunta puntual, negó que se piense ya en poner otra vez en práctica un esquema de emergencia con apagones programados, que en el período cálido anterior recibió el nombre de "Plan Verano", ante la la grave crisis energética que pasó el país.
La funcionaria dijo que ya se habían tomado las medidas en las que el gobierno nacional confía para equilibrar la demanda de energía y la oferta en generación y transporte.
En medio del ciclo que convoca a especialistas, expresó que con los generadores ya se logró "reforzar con remuneración" el estímulo para "que inviertan", cuando el periodista le habló del pasado plan de emergencia.
Una vez más dijo que las resoluciones y políticas nacionales han dado las señales del caso a las empresas generadoras.
Infraestructura
En cuanto a la infraestructura para su transporte, que requiere de inversiones de largo plazo, recordó que se optó por los parques de almacenamiento de energía con baterías por sus efectos inmediatos.
Tettamanti valoró que los proyectos Alma SADI, para todo el país y Alma GBA para el Amba. "Fueron el camino más rápido para poder tener más potencia" en el Sistema Argentino de Interconexión y precisó: "A lo largo de todo este verano, se van a incorporar 500 MW de los 700 de Alma GBA y otros 200 que se van a incorporar en mayo de 2027, junto con los otros 700 MW de Alma SADI".
"Eso te da una mayor confiabilidad a través de un sistema de baterías, que era algo que había que hacer con inmediatez. Ahora, lo que importa a futuro es que haya más inversiones en generación y transmisión", expresó.
Sobre el funcionamiento de las baterías, profundizó: "Hay momentos en que la posibilidad de generar supera la demanda y, si no tenés demanda, la perdés. En cambio, teniendo las baterías, la podés almacenar en horas de bajo consumo y ponerla a disposición de la demanda cuando lo requiera".
Ante la llegada del verano, la funcionaria indicó que la estrategia pasará por la gestión de la demanda, que implica "invertir en infraestructura y asegurarte de que sea óptima y al menos costo posible, lo cual se logra con un consumo eficiente".
Tettamanti también habló sobre la obra de transporte de energía eléctrica en alta tensión AMBA 1, que es la de mayor prioridad para las autoridades nacionales.
Reforzará el servicio para porteños y bonaerenses, pero además de transportar energía a esos consumidores también posibilitará "la incorporación de generación renovable que va a beneficiar el costo total de generación promedio".
En tal sentido, subrayó que los efectos directos e indirectos de esa obra creará beneficios "para todo el país, no solo para Buenos Aires", remató