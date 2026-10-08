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Extendieron el plazo para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias

El organismo fiscal oficializó una prórroga para que personas humanas y sucesiones indivisas cumplan con la presentación y el pago del período fiscal 2025.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para las personas humanas.

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El gobierno lo hizo a través de la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial de Nación.

El documento cuenta con la firma de Andrés Edgardo Vázquez, director de ARCA.

Andrés Edgardo Vázquez.Andrés Edgardo Vázquez.

Qué dice el documento

“Las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas y, en su caso, de pago del saldo resultante del impuesto a las ganancias correspondientes al período fiscal 2025, de las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en la Resolución General N° 5.692”, indica el Boletín.

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La resolución agrega que “su modificatoria y sus complementarias -ya sea que se trate de responsables del régimen general o adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada- podrán cumplirse excepcionalmente –en sustitución de lo previsto en la Resolución General N° 4.172”.

Qué es la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias

La presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias es un trámite formal y obligatorio mediante el cual los contribuyentes (personas humanas, sucesiones indivisas o empresas) informan ante el organismo recaudador —ARCA (ex AFIP) en Argentina— todos los ingresos, deducciones y gastos que obtuvieron durante un período fiscal determinado.

arcaAgencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sirve para calcular el impuesto exacto, lo que permite determinar si el contribuyente generó una ganancia neta alcanzada por el tributo y, en consecuencia, cuál es el saldo exacto que debe pagar al fisco (o si le corresponde un saldo a favor).

Es una obligación impuesta por la ley; no presentarla o hacerlo fuera de término genera multas automáticas y mayores retenciones bancarias.

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