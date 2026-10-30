La plataforma Binance, considerada la mayor compañía de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un grave incidente de seguridad que provocó movimientos no autorizados de activos digitales por aproximadamente US$ 6.300 millones. El episodio, ocurrido el jueves 29 de octubre, podría convertirse en el mayor robo de criptomonedas de la historia.
Hackearon Binance y estiman un impacto de US$ 6.300 millones: qué pasó con las criptomonedas
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo sufrió un ataque informático que provocó transferencias millonarias. Binance logró bloquear cerca de US$ 3.000 millones y aseguró que cubrirá las pérdidas de sus usuarios.
La magnitud del ataque generó preocupación en el mercado financiero digital y obligó a la empresa a adoptar medidas de emergencia para frenar las operaciones sospechosas. Entre ellas, suspendió temporalmente los retiros en distintas redes mientras avanzaba con las verificaciones de seguridad.
En sus primeras comunicaciones, Binance aseguró que los fondos de sus clientes estaban protegidos. Posteriormente, informó que había conseguido bloquear alrededor de US$ 3.000 millones de los activos afectados y que trabajaba junto con otras compañías del sector para localizar y recuperar el dinero restante.
La investigación también permitió establecer algunas características del ataque. Los primeros indicios apuntaron a que los responsables habrían comprometido la computadora portátil de un ingeniero de operaciones para acceder a sistemas internos de la compañía y ejecutar transacciones sin autorización.
La empresa sostuvo que, hasta el momento, no encontró evidencias de que las claves privadas de sus billeteras digitales hayan sido filtradas.
Cómo fue el ataque
Las primeras alertas surgieron cuando especialistas en análisis de blockchain detectaron transferencias extraordinarias desde billeteras vinculadas a Binance hacia direcciones desconocidas.
Los movimientos involucraron distintas redes de criptomonedas, entre ellas Ethereum, Bitcoin y Tron. Las estimaciones iniciales de firmas especializadas ubicaron el volumen de las operaciones sospechosas por encima de los US$ 5.000 millones, aunque las cifras fueron actualizándose a medida que avanzó el rastreo.
Posteriormente, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs calculó que el impacto total alcanzó aproximadamente los US$ 6.360 millones. Según su investigación, buena parte de las transferencias se concretaron en apenas 20 minutos.
El análisis de seguridad señaló que los atacantes habrían conseguido comprometer la infraestructura utilizada para autorizar movimientos desde las billeteras de la plataforma.
Binance informó que sus primeras sospechas apuntaron a una computadora de un empleado que habría sido vulnerada. Sin embargo, una revisión posterior permitió identificar otros puntos de acceso comprometidos, por lo que el incidente habría sido más complejo que una intrusión aislada.
La compañía también inició tareas de rastreo junto con especialistas externos y organismos de seguridad para identificar a los responsables y evitar que los activos puedan seguir circulando.
De acuerdo con TRM Labs, existen indicios que vinculan el ataque con el grupo TraderTraitor, asociado a Corea del Norte y señalado anteriormente por otros robos de criptomonedas de gran magnitud. Esa atribución corresponde a la investigación de la firma y no fue confirmada oficialmente por Binance.
El dinero que lograron bloquear
Una de las principales respuestas al incidente llegó desde otras compañías del ecosistema de criptomonedas. Tether y Circle, dos de los mayores emisores de monedas estables, bloquearon activos vinculados con las operaciones sospechosas.
Tether informó el congelamiento de más de US$ 1.567 millones en USDT, mientras que Circle comunicó el bloqueo de más de US$ 800 millones en USDC.
Estas monedas, conocidas como stablecoins, están diseñadas para mantener una cotización cercana al dólar estadounidense. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, sus emisores cuentan con herramientas que permiten bloquear determinados activos bajo ciertas circunstancias.
La colaboración entre las compañías permitió inmovilizar una parte importante del dinero identificado durante el seguimiento de las transacciones.
Según las estimaciones difundidas por Binance, alrededor de US$ 3.000 millones habían sido bloqueados hasta el viernes. El resto de los activos continuaba bajo investigación y su recuperación dependía de las tareas de rastreo y de la cooperación con otras plataformas.
Qué dijo Binance
Ante la preocupación de los clientes, la compañía aseguró que ninguna pérdida será trasladada a los usuarios y que cubrirá los daños económicos mediante su fondo de protección, denominado Secure Asset Fund for Users (SAFU), y recursos propios.
El compromiso fue ratificado por la dirección de la empresa, que también anunció que trabaja con fuerzas de seguridad y especialistas en ciberseguridad para esclarecer lo ocurrido.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también se refirió al episodio. A través de sus redes sociales, reconoció que todo apuntaba a un hackeo y respaldó la garantía de que los fondos de los clientes estaban protegidos.
Zhao, conocido como CZ, aclaró que ya no dirige las operaciones de la plataforma, aunque continúa vinculado como accionista. También agradeció públicamente la intervención de Tether y Circle para bloquear parte de los activos.
Por su parte, Binance indicó que los depósitos continuaron funcionando con normalidad, mientras que los retiros permanecían temporalmente suspendidos en las redes afectadas. La empresa anticipó que esperaba restablecerlos en aproximadamente 45 horas, sujeto a las verificaciones correspondientes.
El mayor robo de criptomonedas
Si se confirma el monto estimado, el ataque contra Binance superaría ampliamente al ocurrido en febrero de 2025 contra Bybit, otra plataforma internacional de intercambio de criptomonedas.
En aquella oportunidad, los responsables sustrajeron aproximadamente US$ 1.500 millones en activos digitales. Las autoridades estadounidenses atribuyeron ese episodio a operadores informáticos vinculados con Corea del Norte.
La dimensión del nuevo incidente vuelve a poner en discusión la seguridad de las plataformas que administran miles de millones de dólares en activos digitales y la vulnerabilidad de los sistemas utilizados para autorizar transferencias.
Mientras continúa la investigación, Binance deberá determinar el alcance definitivo del ataque, recuperar la mayor cantidad posible de fondos y completar las medidas necesarias para restablecer plenamente sus servicios.
El episodio también tuvo repercusiones en el mercado: Bitcoin y otros activos digitales registraron caídas durante las horas posteriores a las primeras noticias del ataque, en un contexto de incertidumbre entre los inversores.
La investigación sigue abierta y todavía resta establecer con precisión cuánto dinero podrá recuperarse y quiénes fueron los responsables del mayor incidente de este tipo registrado hasta ahora.