Bitcoin hoy: la cotización este viernes 13 de marzo, minuto a minuto

La criptomoneda cotiza a US$72.559

Imagen Ilustrativa Créditos:REUTERS/Dado RuvicImagen Ilustrativa Créditos:REUTERS/Dado Ruvic
Bitcoin (BTC) cotiza en la mañana de este viernes 13 de marzo, a US$72.559, según la billetera virtual Lemon.

Este precio lo posiciona 2,98%,respecto de su valor hace 24 horas y 3,17 en comparación con el mismo día de la semana pasada.

El dominio actual del token (capitalización de mercado) es US$1.449.429.472.923

FILE PHOTO: Representations of cryptocurrency Bitcoin are seen in this illustration picture taken in Paris, France, March 9, 2024. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File PhotoImagen Ilustrativa Créditos:REUTERS/Benoit Tessier

Qué son bitcoin y las criptomonedas

Bitcoin es la criptomoneda (moneda virtual) más importante de la actualidad. Cada vez más aceptada en todo el mundo, se puede usar para comprar productos y servicios.

Cada bitcoin es como un archivo que se almacena en una "billetera digital", ya sea en el teléfono celular, en una computadora o en una tablet. Las personas y empresas pueden realizar transferencias de bitcoins o una parte de un bitcoin entre diferentes billeteras digitales.

Cada una de estas transacciones quedan registradas en una lista pública llamada blockchain. De esta forma, se puede conocer la historia de un bitcoin, con el fin de evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones.

