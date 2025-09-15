Criar un hijo volvió a encarecerse en agosto

La canasta de crianza en agosto de 2025, se ubicó entre $432.161 y $542.183 mensuales para cubrir los costos de bienes y servicios de un bebé, niño o adolescente. El dato fue publicado este lunes por el INDEC.
El gasto mensual requerido para cubrir bienes y servicios de cuidados de un niño o adolescente alcanzó nuevos montos en el octavo mes del año según informó el INDEC. El incremento fue menor al de julio, pero sigue aumentando.
La canasta de crianza en agosto de 2025, se ubicó entre $432.161 y $542.183 mensuales para cubrir los costos de bienes y servicios de un bebé, niño o adolescente. El dato fue publicado este lunes por el INDEC.
En el octavo mes del año, los costos volvieron a escalar, con variaciones que rondaron el 1% al 1,5% respecto a la medición anterior, unas décimas por debajo del IPC que volvió a marcar 1,9%.
En julio, la canasta de crianza había marcado un aumento de hasta 4,06%, duplicando la inflación general que había sido de 1,9% para ese período.
El detalle del informe muestra los valores de la canasta de crianza —que incluye tanto los bienes y servicios esenciales como el valor del tiempo de cuidado.
En agosto, por tramo de edad, la canasta se ubicó en los siguientes niveles:
Mientras los valores de julio habían marcado: menores de 1 año, $427.889; de 1 a 3 años, $508.333; de 4 a 5 años, $426.741; de 6 a 12 años, $536.830.
Es decir que, de un mes al otro, los aumentos oscilaron entre los $3.000 y los $5.000 por hijo, dependiendo del tramo etario. Aunque el ritmo fue más moderado que en julio, la curva sigue en ascenso.
El cálculo contempla dos grandes componentes: el costo de bienes y servicios (alimentos, vestimenta, transporte, salud, vivienda, educación) y el costo del cuidado, estimado en horas de atención valorizadas según el salario del personal doméstico.
El costo de los bienes y servicios representó en agosto entre $131.480 y $268.227, según la edad. Pero el rubro que más explica la suba es el cuidado:
En términos de horas, el cálculo supone un mínimo de 8 horas diarias de atención, descontando las que cubre la escolaridad en los niveles inicial y primario. Para menores de un año, la exigencia llega a 147 horas mensuales; para niños de 1 a 3, sube a 168 horas.
El impacto de estas cifras se siente especialmente en las familias con más de un hijo. El INDEC advierte que, en esos casos, debe contemplarse el tiempo de cuidado requerido por el miembro del hogar con mayores necesidades horarias.
En la práctica, esto significa que el esfuerzo económico se multiplica no solo por la suma de bienes y servicios, sino también por la disponibilidad de adultos para cubrir las horas de atención o, en su defecto, el pago de servicios de cuidado.
La medición interanual ilustra el incremento en el costo para las familias: en agosto de 2024, criar a un hijo menor de un año demandaba $367.027, mientras que doce meses después la cifra ascendió a $432.161, un salto de más de $65.000.
Lo mismo ocurrió en los otros tramos de edad, donde la variación superó los $70.000 en promedio. De este modo, la canasta de crianza mantiene un ritmo que supera con holgura la inflación general, reforzando su peso en la economía de los hogares con hijos pequeños.
El cálculo oficial responde a un diseño normativo donde los consumos básicos de bienes y servicios son estimados a partir de la Canasta Básica Total, mientras que el tiempo de cuidado teórico requerido para cada edad, valorizado según el Régimen Especial de Casas Particulares.
