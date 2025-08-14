Criar un hijo en Argentina ya cuesta más de $530.000 por mes

El costo de criar un hijo en Argentina volvió a superar marcas y, según el INDEC, en julio se necesitaron entre $426.741 y $536.830 por mes para cubrir los gastos básicos de un niño o adolescente. La suba, de hasta 4,06% respecto a junio, duplica la inflación general del período, que fue de 1,9%.
El organismo explicó que la diferencia se debe principalmente al incremento en el costo de cuidado, calculado a partir del salario del personal doméstico. Este componente tiene un peso clave en la canasta, que desde marzo de 2024 releva bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, etc.) y el valor de las tareas de crianza.
La canasta de crianza es referencia en procesos judiciales.
El detalle por edades (julio 2025)
Menores de 1 año: $427.889 (+4,06%).
De 1 a 3 años: $508.333 (+4,02%).
De 4 a 5 años: $426.741 (+3,69%).
De 6 a 12 años: $536.830 (+3,76%).
El cuidado infantil, principal factor del aumento según el INDEC.
Referencia judicial y visibilización
Además de medir el gasto de las familias, la canasta de crianza sirve como parámetro en procesos judiciales para fijar cuotas alimentarias y busca visibilizar el valor económico de la crianza, muchas veces no remunerado.
