#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Según el INDEC

Criar un hijo en Argentina ya cuesta más de $530.000 por mes

La canasta de crianza subió hasta 4% en julio, el doble de la inflación. El aumento en el costo de cuidado fue clave en la suba. El detalle por edades.

El costo de crianza en Argentina alcanzó cifras récord en julio.
 22:28
Por: 

El costo de criar un hijo en Argentina volvió a superar marcas y, según el INDEC, en julio se necesitaron entre $426.741 y $536.830 por mes para cubrir los gastos básicos de un niño o adolescente. La suba, de hasta 4,06% respecto a junio, duplica la inflación general del período, que fue de 1,9%.

El organismo explicó que la diferencia se debe principalmente al incremento en el costo de cuidado, calculado a partir del salario del personal doméstico. Este componente tiene un peso clave en la canasta, que desde marzo de 2024 releva bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, etc.) y el valor de las tareas de crianza.

La canasta de crianza es referencia en procesos judiciales.La canasta de crianza es referencia en procesos judiciales.

El detalle por edades (julio 2025)

  • Menores de 1 año: $427.889 (+4,06%).
  • De 1 a 3 años: $508.333 (+4,02%).
  • De 4 a 5 años: $426.741 (+3,69%).
  • De 6 a 12 años: $536.830 (+3,76%).
El cuidado infantil, principal factor del aumento según el INDEC.El cuidado infantil, principal factor del aumento según el INDEC.

Referencia judicial y visibilización

Además de medir el gasto de las familias, la canasta de crianza sirve como parámetro en procesos judiciales para fijar cuotas alimentarias y busca visibilizar el valor económico de la crianza, muchas veces no remunerado.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Indec
Inflación
Población

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro