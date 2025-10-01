Sugiere liberar el dólar

Cavallo advierte sobre la política monetaria del Gobierno: "hay que dejar de sacar conejos de la galera"

El exministro de Economía reparó sobre la recurrencia de medidas económicas extraordinarias, como la reciente eliminación de retenciones, señalando que tiene efectos transitorios y provoca inestabilidad futura. Propuso medidas a considerar.