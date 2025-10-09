Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 9 de octubre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo subas generalizadas con algunos descensos puntuales, el dólar blue se mantuvo estable y el MEP retrocedió con fuerza durante la jornada de este jueves.
En los bancos, predominaron leves subas. Foto: Reuters
El dólar cerró la jornada de este jueves 9 de octubre con un panorama de contrastes: mientras la mayoría de los bancos registró incrementos moderados en sus cotizaciones, el MEP volvió a caer y el blue permaneció sin cambios. La tendencia de corto plazo muestra un reacomodamiento tras la fuerte volatilidad de las últimas semanas.
Así cerró el dólar
En el circuito oficial, las variaciones fueron dispares. El Banco Nación bajó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta (-0,34%), mientras que el Banco Provincia y el BBVA mantuvieron estabilidad en $1.400 y $1.460.
El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos registraron una leve baja del 0,34%, cerrando ambos en $1.380 para la compra y $1.465 para la venta. En cambio, el Banco Galicia avanzó a $1.430 y $1.480 (+1,02%), y el Santander Río subió hasta $1.435 y $1.485 (+1,37%).
El Banco Macro también mostró alzas moderadas, ubicándose en $1.425 para la compra y $1.490 para la venta (+1,02%). El Credicoop fue otro de los bancos con aumentos significativos: $1.440 y $1.490 (+2,41%).
En el plano local, el Banco Bica protagonizó la suba más marcada de la jornada, con un salto del 2,73% hasta los $1.446 para la compra y $1.505 para la venta. En contraste, el ICBC retrocedió a $1.395 y $1.485 (-0,67%), siendo la única entidad con caídas relevantes.
El MEP cayó 1,82% y perforó la barrera de los $1.500.
Dólar MEP
El dólar MEP extendió su tendencia bajista y cerró con una fuerte caída del 1,82%, cotizando a $1.499,14 para la compra y $1.499,82 para la venta, con un spread de apenas $0,68. El retroceso se explica por una mayor liquidación de activos en pesos y un reacomodo en las operaciones bursátiles, tras las subas acumuladas en las jornadas previas.
El dólar blue se mantuvo estable en $1.475 para la venta.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin variaciones en la jornada del jueves, permaneciendo en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un spread de $20. Pese a la estabilidad del día, el paralelo acumula una suba de $20 en lo que va de la semana y continúa siendo el tipo de cambio más observado por los pequeños ahorristas.
