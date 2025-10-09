#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 9 de octubre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos predominaron leves subas, el dólar blue volvió a subir y el MEP retrocedió tras varias jornadas en alza durante este miércoles.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Marcos Brindicci
 12:01
 / 
Por: 

La semana pasada cerró con leves subas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue también aumentó. En el Nación se sostuvo a $1.455 para la venta y $1.405 para la compra, cifras en las que abre este jueves 9 de octubre.

Minuto a minuto

Jueves 09.10

09:08 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.455 y $ 1.475 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.527 y el Contado con Liquidación en $ 1.543.

Jueves 09.10

08:59 El valor del dólar en los bancos al cierre del miércoles

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro