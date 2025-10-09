En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 9 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con leves subas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue también aumentó. En el Nación se sostuvo a $1.455 para la venta y $1.405 para la compra, cifras en las que abre este jueves 9 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos predominaron leves subas, el dólar blue volvió a subir y el MEP retrocedió tras varias jornadas en alza durante este miércoles.
La semana pasada cerró con leves subas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue también aumentó. En el Nación se sostuvo a $1.455 para la venta y $1.405 para la compra, cifras en las que abre este jueves 9 de octubre.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.455 y $ 1.475 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.527 y el Contado con Liquidación en $ 1.543.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.