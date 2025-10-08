Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 8 de octubre

El dólar presentó un comportamiento dispar este miércoles 8 de octubre. Mientras el blue mantuvo su tendencia alcista y el MEP corrigió parte de las subas acumuladas, en el sistema bancario hubo movimientos acotados, con algunas entidades marcando pequeñas alzas y otras sin cambios.
Así cerró el dólar
En el sector bancario, la mayoría de las entidades mantuvo estabilidad o ajustó sus precios con leves incrementos.
El Banco Nación cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, sin variaciones, igual que el Banco Credicoop, que se mantuvo en los mismos valores.
El Banco Provincia fue uno de los pocos que subió, hasta $1.400 y $1.460 (+0,34%). En tanto, el BBVA conservó sus precios en $1.405 y $1.460, con un spread de $55.
El Banco Galicia y el Santander Río aumentaron $5 en ambas puntas, cerrando en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con variaciones del 0,34%.
El Banco Macro también ajustó $5 en su cotización, finalizando en $1.415 y $1.475 (+0,34%).
Por su parte, el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos no registraron movimientos, manteniendo la compra en $1.395 y la venta en $1.470, con spreads de $75. El Banco Bica se mantuvo en $1.408 y $1.465, sin cambios.
El ICBC fue la única entidad con una baja significativa: retrocedió hasta $1.395 para la compra y $1.465 para la venta, lo que representó una caída del 1,68%.
El MEP cortó su racha alcista y bajó levemente este miércoles. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP experimentó una leve baja luego de tres jornadas consecutivas de subas. Este miércoles cerró en $1.531,30 para la compra y $1.531,76 para la venta, marcando una variación de -0,16% y un spread casi nulo de $0,46.
El retroceso responde a una moderación en la demanda de títulos y al reacomodamiento de posiciones de corto plazo en el mercado financiero.
El dólar blue subió otro 1% y cerró en $1.475 para la venta. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólar blue volvió a subir y cerró la jornada en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, lo que representa un incremento del 1,03% respecto del martes.
El spread se mantuvo en $20, reflejando un equilibrio en la brecha cambiaria que se mantiene estable frente al tipo de cambio oficial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.