Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 8 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos predominaron leves subas, el dólar blue volvió a subir y el MEP retrocedió tras varias jornadas en alza durante este miércoles.

En los bancos, predominaron leves ajustes y estabilidad general.
 18:33
Por: 

El dólar presentó un comportamiento dispar este miércoles 8 de octubre. Mientras el blue mantuvo su tendencia alcista y el MEP corrigió parte de las subas acumuladas, en el sistema bancario hubo movimientos acotados, con algunas entidades marcando pequeñas alzas y otras sin cambios.

Así cerró el dólar

En el sector bancario, la mayoría de las entidades mantuvo estabilidad o ajustó sus precios con leves incrementos.

El Banco Nación cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, sin variaciones, igual que el Banco Credicoop, que se mantuvo en los mismos valores.

El Banco Provincia fue uno de los pocos que subió, hasta $1.400 y $1.460 (+0,34%). En tanto, el BBVA conservó sus precios en $1.405 y $1.460, con un spread de $55.

El Banco Galicia y el Santander Río aumentaron $5 en ambas puntas, cerrando en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con variaciones del 0,34%.

El Banco Macro también ajustó $5 en su cotización, finalizando en $1.415 y $1.475 (+0,34%).

Por su parte, el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos no registraron movimientos, manteniendo la compra en $1.395 y la venta en $1.470, con spreads de $75. El Banco Bica se mantuvo en $1.408 y $1.465, sin cambios.

El ICBC fue la única entidad con una baja significativa: retrocedió hasta $1.395 para la compra y $1.465 para la venta, lo que representó una caída del 1,68%.

FILE PHOTO: An employee of a money changer holds a stack of U.S. Dollar notes before giving it to a customer in Jakarta, October 8, 2015. REUTERS/Beawiharta/File PhotoEl MEP cortó su racha alcista y bajó levemente este miércoles. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP experimentó una leve baja luego de tres jornadas consecutivas de subas. Este miércoles cerró en $1.531,30 para la compra y $1.531,76 para la venta, marcando una variación de -0,16% y un spread casi nulo de $0,46.

El retroceso responde a una moderación en la demanda de títulos y al reacomodamiento de posiciones de corto plazo en el mercado financiero.

FILE PHOTO: An employee holds U.S. dollar bank notes at a money changer in Jakarta, Indonesia, April 9, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan/File PhotoEl dólar blue subió otro 1% y cerró en $1.475 para la venta. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue volvió a subir y cerró la jornada en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, lo que representa un incremento del 1,03% respecto del martes.

El spread se mantuvo en $20, reflejando un equilibrio en la brecha cambiaria que se mantiene estable frente al tipo de cambio oficial.

