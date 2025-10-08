En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 8 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con estabilidad general en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue subió. En el Nación se sostuvo a $1.455 para la venta y $1.405 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 8 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos prevaleció la estabilidad, el dólar blue subió y el MEP volvió a ganar terreno durante la jornada de este martes.
La semana pasada cerró con estabilidad general en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue subió. En el Nación se sostuvo a $1.455 para la venta y $1.405 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 8 de octubre.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.440 y $ 1.460 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.533 y el Contado con Liquidación en $ 1.560.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.