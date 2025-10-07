En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 7 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con variaciones en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.455 para la venta y $1.405 para la compra, cifras en las que abre este martes 7 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo leves subas, el dólar blue subió y el MEP retrocedió mínimamente durante la jornada de este lunes.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.430 y $ 1.450 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.499 y el Contado con Liquidación en $ 1.516.
