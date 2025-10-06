El mercado prevé inflación al 2,1% y el dólar cerrando el año a $1.536

La expectativa de inflación mensual de septiembre, según los agentes económicos y consultoras que responden al Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central, se ubicó en 2,1% para septiembre (+0,3 p.p. respecto del REM previo).
Ya no hay precios evolucionando por debajo del 2% en los próximos meses, según consultoras, investigadores y bancos. El PBI ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6%
Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 2,0% (+0,2 p.p. respecto del REM previo). Los mercados consultados por el BCRA proyectan además que el resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero alcance un superávit de $13,4 billones para 2025 (igual al REM previo).
Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación nivel general en torno del 2,0% mensual, al tiempo que volvería a ubicarse por debajo del 2,0% mensual recién a partir de enero de 2026.
El conjunto de analistas del REM estimó además que en el tercer trimestre del año, el PBI ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,3 p.p. de mayor caída respecto al REM previo) y proyectan que crezca 0,5% en el cuarto trimestre del presente año (-0,1 p.p. respecto al REM previo).
Para el total del año, los consultores y agentes financieros estiman un nivel de PBI real 3,9% superior al promedio de 2024, lo que significa un recorte del -0,5 p.p. respecto del REM previo.
“La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,5% de la Población Económicamente Activa (+0,1 p.p. respecto del REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,2% en el último trimestre de 2025 (+0,2 p.p. vs. el REM anterior)”.
La Tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) para depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, con un monto mínimo de $1.000 millones y vencimientos entre 30 y 35 días, se pronosticó para octubre en 43,0% nominal anual (-8,7 p.p. respecto al REM anterior).
Ese nivel es equivalente a una Tasa Efectiva Mensual de 3,5%. Para diciembre de este año, el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 36,3% nominal anual (TEM de 3,0%).
“La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 por dólar para el promedio de octubre de 2025. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536/US$, lo que arroja una variación interanual esperada de 50,5% (+9,3 p.p. respecto del REM previo)”.
El mercado espera que las exportaciones (FOB) totalicen US$83.548 millones (US$1.263 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$75.300 millones (US$120 millones más que el REM previo), lo que supone un superávit comercial anual esperado de US$8.248 millones (US$1.143 millones más que el REM anterior).
El informe del BCRA refleja los resultados del relevamiento realizado entre el 26 y el 30 de septiembre, contemplando a 42 participantes, entre 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.
