Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 7 de octubre

El dólar mostró leves movimientos en la jornada cambiaria de este martes 7 de octubre, con cotizaciones que se mantuvieron estables en los bancos, un avance moderado del blue y una suba más marcada del MEP. El clima financiero sigue mostrando calma tras los ajustes de la semana pasada.
Cotizaciones en bancos
En el sistema financiero, la mayoría de las entidades mantuvo sus precios sin modificaciones. El Banco Nación cerró a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, al igual que el Banco Provincia, que se mantuvo en los mismos valores y con un spread de $60.
El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos mantuvieron su cotización en $1.395 para la compra y $1.470 para la venta, sin variaciones. En tanto, el Banco Macro operó estable en $1.410 y $1.470.
Por su parte, el Banco Galicia, el Santander Río y el BBVA no registraron cambios y cerraron en torno a los $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. El ICBC, en cambio, mostró un leve incremento hasta $1.465 para la venta (+0,34%).
El Banco Bica subió $6 en ambas puntas, cotizando a $1.408 y $1.465 (+0,41%), mientras que el Banco Credicoop avanzó a $1.405 y $1.455 (+0,34%), siendo las únicas entidades con variaciones positivas del segmento bancario.
El dólar MEP superó los $1.520 y lideró las subas del día.
Dólar MEP
El dólar MEP volvió a mostrar impulso y superó la barrera de los $1.520. Cerró a $1.520,02 para la compra y $1.520,74 para la venta, con una suba de 1,63% y un spread de apenas $0,72. La tendencia alcista del MEP marca la continuidad de un movimiento sostenido desde comienzos de mes, impulsado por operaciones financieras en alza.
El dólar blue subió $5 y cerró en $1.455 para la venta en el mercado paralelo.
Dólar blue
En el mercado paralelo, el dólar blue subió $5 y se ubicó en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, lo que representa una variación positiva del 0,34% respecto al lunes. El spread se mantuvo en $20. La brecha con el oficial se mantiene en torno al 3,5%, en una jornada sin sobresaltos en la City porteña.
