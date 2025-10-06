Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 6 de octubre

El dólar en las distintas cotizaciones mostró movimientos moderados al inicio de la semana. En promedio, las entidades bancarias registraron pequeñas subas en sus valores de compra y venta, mientras que el dólar blue subió un peso y el MEP cedió unas centésimas respecto al cierre previo.
Así cerró el dólar
Entre las principales entidades, el Banco Nación cerró a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con una variación positiva de 0,34%. El Banco Provincia se mantuvo en $1.395 y $1.455, sin cambios.
En el Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, el dólar avanzó a $1.395 para la compra y $1.470 para la venta, con un spread de $75.
Por su parte, el Banco Macro cotizó el billete estadounidense a $1.410 para la compra y $1.470 para la venta (+0,68%), mientras que el Santander Río lo hizo a $1.410 y $1.460 (+0,34%).
El BBVA registró valores de $1.405 y $1.460, con una leve suba del 0,34%, en tanto que el ICBC cerró en $1.395 y $1.460, también con variación positiva.
Entre las entidades cooperativas y regionales, el Banco Credicoop se mantuvo estable en $1.400 y $1.450, mientras que el Banco Bica sostuvo los $1.402 y $1.459.
El dólar MEP retrocedió marginalmente y cerró en torno a los $1.499. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP mostró un leve retroceso en su cotización: cerró a $1.497,99 para la compra y $1.498,72 para la venta, con una mínima variación negativa del 0,03% y un spread de $0,73. A pesar de la baja, se mantiene por encima de los $1.490, sosteniendo la tendencia de las últimas semanas.
El dólar blue avanzó $10 este lunes y se ubicó en $1.450 para la venta. Foto: Reuters
Dólar blue
En el mercado informal, el dólar blue registró una suba de $10 en ambas puntas, ubicándose en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una variación positiva del 0,69%. El spread entre compra y venta se mantuvo en $20.
El incremento del blue fue el movimiento más destacado del día dentro de un contexto de calma cambiaria generalizada, tras varios días de ajustes leves en las cotizaciones financieras.
