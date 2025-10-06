#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 6 de octubre en Argentina

El mercado cambiario mostró pequeñas variaciones en el cierre de la semana pasada. Las entidades bancarios mostraron movimientos leves, mientras que el blue y el MEP volvieron a retroceder durante la última jornada de esta semana.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
 12:08
 / 
Por: 

La semana pasada cerró con variaciones en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue retrocedió. En el Nación bajó a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, cifras en las que abre este lunes 6 de octubre.

Minuto a minuto

Lunes 06.10

10:39 Bonos al alza

Los bonos de la deuda pública abren al alza a la espera de definiciones sobre el paquete de rescate que el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Scott Bessent

Lunes 06.10

09:14 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.420 y $ 1.440 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.498 y el Contado con Liquidación en $ 1.525.

Lunes 06.10

09:05 La cotización del dólar en los bancos al cierre del viernes

