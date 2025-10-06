En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 6 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con variaciones en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue retrocedió. En el Nación bajó a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, cifras en las que abre este lunes 6 de octubre.
El mercado cambiario mostró pequeñas variaciones en el cierre de la semana pasada. Las entidades bancarios mostraron movimientos leves, mientras que el blue y el MEP volvieron a retroceder durante la última jornada de esta semana.
Los bonos de la deuda pública abren al alza a la espera de definiciones sobre el paquete de rescate que el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Scott Bessent
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.420 y $ 1.440 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.498 y el Contado con Liquidación en $ 1.525.
