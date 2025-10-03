#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 3 de octubre

El mercado cambiario mostró pequeñas variaciones. Las entidades bancarios mostraron movimientos leves, mientras que el blue y el MEP volvieron a retroceder durante la última jornada de esta semana.

Las cotizaciones del dólar se mantuvieron estables en los bancos argentinos.
 19:14
Por: 

El dólar cerró la rueda de este viernes con retrocesos en los segmentos paralelos y con cotizaciones estables en la mayoría de los bancos. El blue cayó hasta los $1.440 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,45% y terminó debajo de los $1.500,55.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación el billete se ubicó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Galicia operó en la misma franja. Mientras que el Santander cerró en $1.405 y $1.455.

En el caso de Banco Provincia, la divisa terminó en $1.395 para la compra y $1.455 para la venta. En el Credicoop también se ofreció en $1.400 y $1.450, sin cambios en la jornada.

El ICBC cotizó sin variantes la compra hasta $1.395, con venta en $1.455. Por su parte, el BBVA cerró en $1.400 y $1.455, y el Banco Bica lo hizo en $1.402 y $1.459. El Banco Macro finalizó la rueda con bajas quedando la compra en $1.400 y la venta en $1.460.

An employee shows a hundred U.S. dollar bill in an exchange house, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezEl MEP volvió a tener una leve baja, cerrando la semana debajo apenas encima de los $1.500. Foto: Reuters

Dólar MEP

El MEP tuvo una leve baja este jueves y se ubicó en $1499.72 para la compra y $1500.55 para la venta. La caída diaria fue de 0,45%, ampliando la brecha respecto al blue y mostrando mayor volatilidad en la operatoria financiera.

FILE PHOTO: U.S. dollar banknotes are seen in this illustration taken March 10, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoEl dólar blue retrocedió cinco pesos y se ubicó en $1440 para la venta. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar informal retrocedió cinco pesos y finalizó la jornada en $1.420 para la compra y $1440 para la venta. La caída del 0,69% se da tras varias ruedas en alza que cortó el jueves, moderando la presión sobre el mercado paralelo sobre el cierre de la semana.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Macro
Banco Nación

