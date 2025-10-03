Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 3 de octubre

El dólar cerró la rueda de este viernes con retrocesos en los segmentos paralelos y con cotizaciones estables en la mayoría de los bancos. El blue cayó hasta los $1.440 para la venta, mientras que elMEP retrocedió 0,45% y terminó debajo de los $1.500,55.
Así cerró el dólar
En el Banco Nación el billete se ubicó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Galicia operó en la misma franja. Mientras que el Santander cerró en $1.405 y $1.455.
En el caso de Banco Provincia, la divisa terminó en $1.395 para la compra y $1.455 para la venta. En el Credicoop también se ofreció en $1.400 y $1.450, sin cambios en la jornada.
El ICBC cotizó sin variantes la compra hasta $1.395, con venta en $1.455. Por su parte, el BBVA cerró en $1.400 y $1.455, y el Banco Bica lo hizo en $1.402 y $1.459. El Banco Macro finalizó la rueda con bajas quedando la compra en $1.400 y la venta en $1.460.
El MEP volvió a tener una leve baja, cerrando la semana debajo apenas encima de los $1.500. Foto: Reuters
Dólar MEP
El MEP tuvo una leve baja este jueves y se ubicó en $1499.72 para la compra y $1500.55 para la venta. La caída diaria fue de 0,45%, ampliando la brecha respecto al blue y mostrando mayor volatilidad en la operatoria financiera.
El dólar blue retrocedió cinco pesos y se ubicó en $1440 para la venta. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólar informal retrocedió cinco pesos y finalizó la jornada en $1.420 para la compra y $1440 para la venta. La caída del 0,69% se da tras varias ruedas en alza que cortó el jueves, moderando la presión sobre el mercado paralelo sobre el cierre de la semana.
