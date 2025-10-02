Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 2 de octubre

El dólar cerró la rueda con retrocesos en los segmentos paralelos y con cotizaciones estables en la mayoría de los bancos. El blue cayó hasta los $1.455 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 1,79% y terminó debajo de los $1.510.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves movimientos dispares, el blue bajó y el MEP retrocedió durante la jornada de este jueves.

En el Banco Nación el billete se ubicó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Galicia operó en la misma franja, mientras que el Santander cerró en $1.405 y $1.455, con una baja de 0,34%.
En el caso de Banco Provincia, la divisa terminó en $1.395 para la compra y $1.455 para la venta. En el Credicoop también se ofreció en $1.400 y $1.450, sin cambios en la jornada.
El ICBC mostró una leve mejora en la compra hasta $1.395, con venta en $1.455. Por su parte, el BBVA cerró en $1.400 y $1.455, y el Banco Bica lo hizo en $1.402 y $1.459. El Banco Macro finalizó la rueda en $1.405 y $1.470.
El MEP tuvo una fuerte baja este jueves y se ubicó en $1.504,58 para la compra y $1.505,36 para la venta. La caída diaria fue de 1,79%, ampliando la brecha respecto al blue y mostrando mayor volatilidad en la operatoria financiera.
El dólar informal retrocedió $5 y finalizó la jornada en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. La caída del 0,34% se da tras varias ruedas en alza, moderando la presión sobre el mercado paralelo.
