#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 2 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves movimientos dispares, el blue bajó y el MEP retrocedió durante la jornada de este jueves.

Cotizaciones dispares en los bancos. Foto: Reuters
 19:01
Por: 

El dólar cerró la rueda con retrocesos en los segmentos paralelos y con cotizaciones estables en la mayoría de los bancos. El blue cayó hasta los $1.455 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 1,79% y terminó debajo de los $1.510.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación el billete se ubicó en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Galicia operó en la misma franja, mientras que el Santander cerró en $1.405 y $1.455, con una baja de 0,34%.

En el caso de Banco Provincia, la divisa terminó en $1.395 para la compra y $1.455 para la venta. En el Credicoop también se ofreció en $1.400 y $1.450, sin cambios en la jornada.

El ICBC mostró una leve mejora en la compra hasta $1.395, con venta en $1.455. Por su parte, el BBVA cerró en $1.400 y $1.455, y el Banco Bica lo hizo en $1.402 y $1.459. El Banco Macro finalizó la rueda en $1.405 y $1.470.

An employee shows a hundred U.S. dollar bill in an exchange house, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezEl MEP bajó 1,79% y cerró debajo de los $1.510. Foto: Reuters

Dólar MEP

El MEP tuvo una fuerte baja este jueves y se ubicó en $1.504,58 para la compra y $1.505,36 para la venta. La caída diaria fue de 1,79%, ampliando la brecha respecto al blue y mostrando mayor volatilidad en la operatoria financiera.

FILE PHOTO: U.S. dollar banknotes are seen in this illustration taken March 10, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoEl dólar blue retrocedió $5 y cortó la racha alcista. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar informal retrocedió $5 y finalizó la jornada en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. La caída del 0,34% se da tras varias ruedas en alza, moderando la presión sobre el mercado paralelo.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Macro
Banco Nación

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro