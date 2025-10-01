#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 1° de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este miércoles. Los valores de la moneda estadounidense.

Los bancos acompañaron la suba y ofrecieron ventas entre $1.450 y $1.470. Foto: Reuters
 18:36
Por: 

El dólar cerró la jornada del miércoles 1 de octubre con subas generalizadas en los bancos, mientras el blue trepó a $1.475 y el MEP volvió a ganar terreno para acercarse a los $1.520. El mercado operó con un leve repunte tras varias ruedas de inestabilidad.

Así cerró el dólar

Entre las entidades financieras, el Banco Nación ofreció el billete a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con un incremento de 3,57%.

En la misma línea, Galicia y Credicoop también cerraron en $1.450, mientras que el BBVA lo hizo en $1.455 y el ICBC en $1.455.

El Banco Provincia fijó la venta en $1.455, Bica en $1.459, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos en $1.460, Santander en $1.460 y Banco Macro en $1.470.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP superó los $1.519 y achicó la brecha con el blue.

Dólar MEP

El dólar MEP mostró una fuerte suba de 1,85% y cerró en $1.519,21 para la venta, con un spread prácticamente nulo respecto a la compra. La tendencia alcista lo coloca por encima de las cotizaciones bancarias y muy cerca del blue.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue cerró la jornada en $1.475 en el mercado informal.

Dólar blue

El dólar blue avanzó $30 en la jornada y cerró a $1.475 en el circuito informal. La brecha con los precios de referencia en bancos se mantuvo en torno al 2%, mientras que frente al MEP la diferencia volvió a achicarse.

