En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 2 de octubre en Argentina

Este miércoles cerró con variaciones en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue subió. En el Nación bajó a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, cifras en las que abre este jueves 2 de octubre.
En la jornada previa hubo subas generalizadas en el oficial, situación similar experimentada en el Blue.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.455 y $ 1.475 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.523 y el Contado con Liquidación en $ 1.573.
“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de X.
El funcionario americano reveló que ayer mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días, posiblemente en el marco de la bilateral Milei - Trump.
“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Bessent en una comunicación a través de redes sociales.
