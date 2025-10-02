#HOY:

Bessent insistió con “hacer lo necesario” para Argentina desde Estados Unidos e involucró al G7

El Secretario del Tesoro estadounidense emitió un nuevo comunicado breve en X y comentó que mantuvo una llamada con Luis Caputo.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Al Drago
 11:48
Por: 

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei, e insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina.

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de X.

FILE PHOTO: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent attends the 80th United Nations General Assembly, at the U.N. headquarters in New York City, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Jeenah Moon/File PhotoScott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Jeenah Moon

El funcionario americano reveló que ayer mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días, posiblemente en el marco de la bilateral Milei - Trump.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Bessent en una comunicación a través de redes sociales.

La publicación de Bessent este miércoles en X.La publicación de Bessent este miércoles en X.

Añadió que “durante las conversaciones de ayer (miércoles) con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

Finalmente volvió a señalar que “el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

La declaración de Bessent se da en medio de otra subida del dólar que lo pone cerca del techo de la banda. Este miércoles 1 de octubre, el oficial en el Nación cerró a $1.450 para la venta.

U.S. President Donald Trump arrives at the G7 summit in Kananaskis, Alberta, Canada, June 16, 2025. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump en su más reciente participación en el Grupo de los 7, celebrado en Canadá. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

Si bien en el mercado se respeta este respaldo, existe una crisis de confianza porque las expectativas son de un cambio de régimen cambiario, que podría incluir la eliminación de las bandas de flotación y un salto en el precio del dólar.

Ayer el Tesoro tuvo que vender US$ 400 millones para que la divisa en el mercado mayorista no supere los $ 1.425, mientras los dólares financieros con los que operan las empresas superaron los $ 1.500.

