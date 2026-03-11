Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 11 de marzo

El dólar cerró con mayoría de bajas en bancos, mientras que el blue retrocedió y el MEP mostró una suba moderada. El informal cerró con bajas y el MEP con alzas.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este miércoles.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $50. En Banco Santa Fe, terminó en $1.370 y $1.425, también con caída de 0,35% y spread de $55.
En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar finalizó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin variación porcentual y spread de $50. En Banco Bica, se ubicó en $1.373 y $1.430, con baja de 0,69% y spread de $57.
En ICBC, la cotización cerró en $1.350 para la compra y $1.410 para la venta, con un descenso de 2,42% y spread de $60. En Banco Entre Ríos, quedó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
El MEP cerró en alza de 0,40%: $1.414,49 para la compra y $1.414,88 para la venta. El spread fue de $0,39, con subas de $5,24 y $5,66 en cada punta frente al registro previo.
El dólar blue bajó 0,70% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.