Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 9 de marzo

El dólar cerró con movimientos cruzados entre bancos y tipos de cambio paralelos. El blue terminó con subas y el MEP bajó este lunes.
En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, con una suba de 0,35% y spread de $50. En Banco Santa Fe, cerró en $1.390 y $1.445, con una baja de 0,34% y spread de $55.
En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar quedó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con caída de 0,70% y spread de $50. En ICBC, terminó en $1.395 y $1.450, sin variación porcentual y spread de $55.
En Banco Bica, la cotización finalizó en $1.393 para la compra y $1.450 para la venta, con suba de 0,35% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
El MEP retrocedió 0,16% y cerró en $1.434,88 para la compra y $1.435,28 para la venta. El spread fue de $0,40, con bajas de $0,97 y $2,26 en las puntas respecto del registro previo.
El dólar blue subió 0,71% y finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.