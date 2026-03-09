#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 9 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y bajas, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.

En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió y Santa Fe bajó en la jornada. En bancos hubo movimientos mixtos: Nación subió y Santa Fe bajó en la jornada.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con movimientos cruzados entre bancos y tipos de cambio paralelos. El blue terminó con subas y el MEP bajó este lunes.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, con una suba de 0,35% y spread de $50. En Banco Santa Fe, cerró en $1.390 y $1.445, con una baja de 0,34% y spread de $55.

En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar quedó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con caída de 0,70% y spread de $50. En ICBC, terminó en $1.395 y $1.450, sin variación porcentual y spread de $55.

En Banco Bica, la cotización finalizó en $1.393 para la compra y $1.450 para la venta, con suba de 0,35% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

FILE PHOTO: A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File PhotoEl MEP bajó 0,16% y finalizó en $1.435,28, con spread de $0,40.

Dólar MEP

El MEP retrocedió 0,16% y cerró en $1.434,88 para la compra y $1.435,28 para la venta. El spread fue de $0,40, con bajas de $0,97 y $2,26 en las puntas respecto del registro previo.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl dólar blue subió 0,71% y cerró en $1.425, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,71% y finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro