En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 9 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con mayoría de subas: en bancos varias pizarras ajustaron al alza, mientras que el blue y el MEP terminaron con subas. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1385 para la compra, $1435 para la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada del viernes.
El dólar Oficial subió y se ubica en 1.390,00 para la compra y 1.440,00 para la venta
El dólar Mayorista subió y se ubica en 1.416,00 para la compra y 1.425,00 para la venta
Banco Entre Ríos: compra 1.410,00 / venta 1.460,00
Banco Santa Fe: compra 1.395,00 / venta 1.450,00
ICBC: compra 1.395,00 / venta 1.450,00
Banco Provincia: compra 1.375,00 / venta 1.425,00
Banco Nación: compra 1.385,00 / venta 1.435,00
Banco Bica: compra 1.388,00 / venta 1.445,00
BBVA Banco Francés: compra 1.390,00/ venta 1.440,00
