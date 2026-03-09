#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 9 de marzo, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada del viernes.

El dólar cerró con mayoría de subas: en bancos varias pizarras ajustaron al alza, mientras que el blue y el MEP terminaron con subas. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1385 para la compra, $1435 para la venta.


Lunes 09.03

11:12 Cambios en el Oficial y Mayorista

El dólar Oficial subió y se ubica en 1.390,00 para la compra y 1.440,00 para la venta

El dólar Mayorista subió y se ubica en 1.416,00 para la compra y 1.425,00 para la venta

10:33 La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: compra 1.410,00 / venta 1.460,00

Banco Santa Fe: compra 1.395,00 / venta 1.450,00

ICBC: compra 1.395,00 / venta 1.450,00

Banco Provincia: compra 1.375,00 / venta 1.425,00

Banco Nación: compra 1.385,00 / venta 1.435,00

Banco Bica: compra 1.388,00 / venta 1.445,00

BBVA Banco Francés: compra 1.390,00/ venta 1.440,00

09:32 El valor del dólar al cierre del viernes

