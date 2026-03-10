#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 10 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue se mantuvo estable y el MEP bajó durante la jornada de este martes.

Por: 

El dólar cerró con bajas en varias pizarras: el blue no tuvo cambios y el MEP, en cambio, bajó.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con caída de 1,05% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.370 y $1.420, con baja de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con descenso de 1,04% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.370 y $1.430, con baja de 1,38% y spread de $60.

En Banco Entre Ríos, la cotización quedó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin variación porcentual y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.383 y $1.440, con caída de 0,69% y spread de $57.

dOLARES DOLAR DOLLAREl MEP bajó 0,13% y terminó en $1.417,64, con spread de $0,40.

Dólar MEP

El MEP cerró con baja de 0,13%: $1.417,24 para la compra y $1.417,64 para la venta. El spread fue de $0,40, con retrocesos de $2,21 y $1,78 en cada punta respecto del registro previo.

dOLARES DOLAR DOLLAREl dólar blue cerró estable en $1.425, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue cerró estable en 0,00%: $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con valores sin cambios frente a la referencia anterior.

