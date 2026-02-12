#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 12 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos predominaron las bajas, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este jueves.

Por: 

El dólar cerró con mayoría de bajas en bancos, mientras que el blue subió a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. En tanto, el dólar MEP terminó en $1.422,68 y $1.423,07, con una caída diaria en su variación.

Así cerró el dólar

En el tramo bancario, Banco Nación finalizó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Banco Provincia de Buenos Aires, con el mismo cierre, también mostró retroceso en la jornada.

Banco Santa Fe se ubicó en $1.365 y $1.420, con spread de $55. Banco Entre Ríos, en cambio, mantuvo la referencia del día en $1.410 y $1.460, sin cambios en la variación.

Entre las entidades relevadas, BBVA operó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Bica cerró en $1.370 y $1.425, mientras que ICBC lo hizo en $1.365 y $1.420, con la variación más negativa del grupo.

FILE PHOTO: A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File PhotoFILE PHOTO: A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo

Dólar MEP

El MEP cerró con baja en la variación del día, en un rango de $1.422,68 para la compra y $1.423,07 para la venta. El spread fue mínimo, de $0,39, lo que lo mantuvo cerca de la paridad entre puntas pese al retroceso de la jornada.

En comparación con el cierre previo, la cotización mostró un movimiento descendente en la variación diaria, aunque se sostuvo por encima de los $1.420 en ambas puntas durante la rueda.

Dólar blue

El dólar blue terminó al alza: cerró en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con suba diaria en la variación. El spread fue de $20, lo que ratificó la brecha corta entre puntas en el mercado informal.

Con ese cierre, el blue quedó por encima de varias referencias bancarias, en una rueda donde el grueso del sistema financiero se movió hacia valores más bajos.

