El dólar cerró con estabilidad y una suba entre las entidades relevadas. El blue avanzó 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP subió 0,41% y finalizó en $1.532,29 y $1.532,92.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 10 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo estabilidad y una suba, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada de este jueves.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cerraron sin cambios en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Ambas entidades registraron un spread de $50.
Banco Hipotecario subió 0,20% y operó en $1.490 para la compra y $1.528 para la venta, con una diferencia de $38. La punta compradora no cambió y la vendedora aumentó $3.
Banco Bica terminó estable en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $55. ICBC tampoco registró variaciones y quedó en $1.475 y $1.530, con la misma diferencia entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP avanzó 0,41% y cerró en $1.532,29 para la compra y $1.532,92 para la venta. El spread fue de $0,63, con aumentos de $6,82 en la punta compradora y de $6,19 en la vendedora.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,32% y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $5 en ambas puntas frente al registro anterior.