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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 9 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP avanzó durante la jornada de este miércoles.

Nación, Provincia e Hipotecario registraron subas de 0,33% durante la jornada.Nación, Provincia e Hipotecario registraron subas de 0,33% durante la jornada.
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El dólar cerró con subas y estabilidad en las entidades relevadas. El blue bajó 0,32% y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,37% y finalizó en $1.531,70 y $1.532,33.

Así cerró el dólar

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires subieron 0,33% y cerraron en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Ambas entidades registraron un spread de $50.

Banco Hipotecario también avanzó 0,33% y operó en $1.490 para la compra y $1.525 para la venta, con una diferencia de $35 entre ambas puntas.

Banco Bica terminó sin variación en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $55. ICBC se mantuvo estable en $1.475 y $1.530, también con una diferencia de $55.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar MEP avanzó 0,37% y terminó en $1.532,33 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,37% y cerró en $1.531,70 para la compra y $1.532,33 para la venta. El spread fue de $0,63, con aumentos de $6,23 en la punta compradora y de $5,60 en la vendedora.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.540 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 en ambas puntas frente al registro anterior.

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