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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 8 de septiembre

Los seis bancos relevados finalizaron la jornada sin cambios en sus cotizaciones.Los seis bancos relevados finalizaron la jornada sin cambios en sus cotizaciones.
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El dólar cerró sin cambios en las seis entidades bancarias relevadas. El blue terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, estable, mientras que el MEP bajó 0,02% y finalizó en $1.523,17 y $1.523,89.

Así cerró el dólar

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires operaron en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con una variación de 0,00% y un spread de $50.

Banco Hipotecario cerró en $1.485 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $35. BBVA quedó en $1.485 y $1.535, con una diferencia de $50. Ambas entidades finalizaron sin cambios.

Banco Bica operó en $1.479 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, la cotización se mantuvo en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

DólarEl dólar MEP bajó 0,02% y terminó en $1.523,89 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP bajó 0,02% y cerró en $1.523,17 para la compra y $1.523,89 para la venta. El spread fue de $0,72. La punta compradora subió $0,02 y la vendedora retrocedió $0,34.

El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.El dólar blue cerró estable en $1.545 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue cerró sin cambios en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con ambas puntas estables frente al registro anterior.

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