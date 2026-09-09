El dólar cerró sin cambios en las seis entidades bancarias relevadas. El dólar blue también terminó estable, en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $20.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 9 de septiembre, en Argentina
El dólar blue cerró estable en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,02% y terminó en $1.523,89.
Por su parte, el dólar MEP bajó 0,02% y finalizó en $1.523,17 para la compra y $1.523,89 para la venta. La brecha entre ambas puntas fue de $0,72: la compradora subió $0,02 y la vendedora retrocedió $0,34.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: $1.525 compra / $1.545 venta
Dólar MEP: $1.526,19
Dólar CCL: $1.595,13
Dólar mayorista: $1.503 compra / $1.512 venta
Anses: quiénes cobran el miércoles 9 de septiembre
El calendario de pagos continúa este miércoles para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.Continuar leyendo →
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530
Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540