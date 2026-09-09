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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 9 de septiembre, en Argentina

El dólar blue cerró estable en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,02% y terminó en $1.523,89.

El dólar blue cerró estable, mientras que el MEP bajó 0,02%.El dólar blue cerró estable, mientras que el MEP bajó 0,02%.
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El dólar cerró sin cambios en las seis entidades bancarias relevadas. El dólar blue también terminó estable, en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $20.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 8 de septiembre

Por su parte, el dólar MEP bajó 0,02% y finalizó en $1.523,17 para la compra y $1.523,89 para la venta. La brecha entre ambas puntas fue de $0,72: la compradora subió $0,02 y la vendedora retrocedió $0,34.

11:00 / Mié. 09.09.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: $1.525 compra / $1.545 venta

Dólar MEP: $1.526,19

Dólar CCL: $1.595,13

Dólar mayorista: $1.503 compra / $1.512 venta

10:40 / Mié. 09.09.2026

Anses: quiénes cobran el miércoles 9 de septiembre

El calendario de pagos continúa este miércoles para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,11% y, en los casos correspondientes, el bono de $70.000.

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10:00 / Mié. 09.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Nación: compra $1.480 / venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 / venta $1.540

09:00 / Mié. 09.09.2026

Así cerró el dólar el martes

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