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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 10 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró con subas y bajas según el mercado: el blue cayó 0,32% a $1.540 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,37% a $1.532,33 y el Banco Nación terminó en $1.535.

El blue bajó a $1.540 y el MEP subió a $1.532,33 para la venta.El blue bajó a $1.540 y el MEP subió a $1.532,33 para la venta.
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El dólar cerró con movimientos dispares. El blue bajó 0,32% y terminó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,37% y finalizó en $1.531,70 y $1.532,33, respectivamente.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 9 de septiembre

En el Banco Nación, la cotización subió 0,33% y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

09:00 / Jue. 10.09.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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