El dólar cerró este jueves 19 de noviembre con aumentos del 0,32% en cuatro de los cinco bancos relevados, mientras que Bica figuró sin variación. Las ventas bancarias oscilaron entre $1.579 y $1.589. El blue avanzó 0,61% hasta $1.640 y el MEP subió 0,53% a $1.636,18.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 19 de noviembre
El paralelo avanzó 0,61% y el bursátil subió 0,53%. Nación, Provincia, ICBC e Hipotecario registraron aumentos del 0,32%, mientras que Bica figuró sin variación.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, con subas de $5 en ambas puntas y un spread de $50. ICBC también aumentó $5 en cada punta, con valores de $1.525 y $1.585 y una diferencia de $60. Las tres entidades registraron una variación del 0,32%.
Banco Hipotecario mostró $1.545 para la compra y $1.579 para la venta, con aumentos de $15 y $5, respectivamente. La variación vendedora fue del 0,32% y el spread quedó en $34. Banco Bica figuró sin cambios a $1.538 y $1.589, con una diferencia de $51 y la venta más alta entre las entidades relevadas.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.635,67 para la compra y $1.636,18 para la venta, con una suba del 0,53% y un spread de $0,51. La punta compradora avanzó $9,22 y la vendedora, $8,63. Esta última quedó $47,18 por encima de Banco Bica, la entidad con la venta más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.620 para la compra y $1.640 para la venta, con un incremento de $10 en ambas puntas y una variación del 0,61%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $3,82 por encima del MEP y $55 por encima de Nación, Provincia e ICBC.