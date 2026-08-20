El dólar cerró sin cambios en las entidades bancarias relevadas, mientras que los segmentos alternativos tuvieron recorridos opuestos. El blue terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una baja de 0,64%, y el MEP subió 0,13%.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 20 de agosto
El mercado cambiario mostró recorridos opuestos: los bancos relevados cerraron estables, el blue bajó y el MEP subió en la plaza local durante la jornada cambiaria de este jueves.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró estable en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50.
En ICBC, la cotización también terminó sin cambios: $1.465 para la compra y $1.520 para la venta, con una diferencia de $55 entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,13% y cerró en $1.524,67 para la compra y $1.525,13 para la venta. El spread fue de $0,46, con avances de $3,56 y $1,91 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,64% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 tanto en la compra como en la venta.