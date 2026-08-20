#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 20 de agosto

El mercado cambiario mostró recorridos opuestos: los bancos relevados cerraron estables, el blue bajó y el MEP subió en la plaza local durante la jornada cambiaria de este jueves.

Nación, Provincia e ICBC finalizaron la jornada cambiaria sin variaciones. Nación, Provincia e ICBC finalizaron la jornada cambiaria sin variaciones.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró sin cambios en las entidades bancarias relevadas, mientras que los segmentos alternativos tuvieron recorridos opuestos. El blue terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una baja de 0,64%, y el MEP subió 0,13%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró estable en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50.

En ICBC, la cotización también terminó sin cambios: $1.465 para la compra y $1.520 para la venta, con una diferencia de $55 entre ambas puntas.

DólarEl dólar MEP avanzó 0,13% y terminó en $1.525,13 para la venta este jueves.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,13% y cerró en $1.524,67 para la compra y $1.525,13 para la venta. El spread fue de $0,46, con avances de $3,56 y $1,91 en cada punta frente a la referencia anterior.

El blue bajó 0,32% y terminó en $1.560 para la venta.El dólar blue bajó 0,64% y cerró en $1.550 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,64% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 tanto en la compra como en la venta.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios
Banco Nación
Banco Central

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro