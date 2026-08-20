El dólar oficial cerró estable en el Banco Nación, donde se ubicó en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 20 de agosto, en Argentina
El dólar oficial cerró estable el miércoles, mientras el MEP y el blue registraron leves subas.
El blue terminó en $1.560.
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Por su parte, el dólar MEP subió 0,34% y terminó en $1.523,26 para la compra y $1.523,90 para la venta. En tanto, el dólar blue avanzó 0,32%, a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
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