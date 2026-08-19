El dólar cerró con estabilidad y una suba en las entidades relevadas. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con un avance de 0,32%, mientras que el MEP subió 0,34% y finalizó en $1.523,26 y $1.523,90.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 19 de agosto
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo una suba y estabilidad, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada cambiaria de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró estable en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50.
Banco Bica terminó sin cambios en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización subió 0,66% y quedó en $1.465 y $1.520, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,34% y cerró en $1.523,26 para la compra y $1.523,90 para la venta. El spread fue de $0,64, con avances de $6,48 y $5,22 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue avanzó 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $5 tanto en la compra como en la venta.