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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 19 de agosto

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo una suba y estabilidad, mientras que el blue y el MEP avanzaron durante la jornada cambiaria de este miércoles.

ICBC subió 0,66%, mientras que Nación, Provincia y Bica cerraron sin cambios. ICBC subió 0,66%, mientras que Nación, Provincia y Bica cerraron sin cambios.
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El dólar cerró con estabilidad y una suba en las entidades relevadas. El blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con un avance de 0,32%, mientras que el MEP subió 0,34% y finalizó en $1.523,26 y $1.523,90.

Así cerró el dólar

En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, la divisa cerró estable en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con un spread de $50.

Banco Bica terminó sin cambios en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con un spread de $59. En ICBC, la cotización subió 0,66% y quedó en $1.465 y $1.520, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar MEP avanzó 0,34% y terminó en $1.523,90 para la venta este miércoles.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,34% y cerró en $1.523,26 para la compra y $1.523,90 para la venta. El spread fue de $0,64, con avances de $6,48 y $5,22 en cada punta frente a la referencia anterior.

El dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.560 para la venta, con un spread de $20. El dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.560 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue avanzó 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $5 tanto en la compra como en la venta.

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