El dólar cerró con movimientos alcistas este martes. En Banco Nación, subió 0,33% y terminó en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una brecha de $50. Por su parte, el dólar MEP avanzó 0,37%, hasta $1.522,47 comprador y $1.522,92 vendedor.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 19 de agosto, en Argentina
El dólar cerró al alza: el oficial en Banco Nación terminó en $1.515, el MEP en $1.522,92 y el blue en $1.555 para la venta.
El dólar cerró en alza: el blue quedó en $1.555 y el oficial en $1.515.
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En tanto, el dólar blue registró una suba de 0,65% y cerró en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con un spread de $20.
10:00 / Mié. 19.08.2026
Cotización del dólar en los bancos
Banco Santa Fe: $1.375 para la compra / $1.430 para la venta.
Banco Provincia: $1.465 para la compra / $1.515 para la venta.
Banco Nación: $1.465 para la compra / $1.515 para la venta.
Banco Bica: $1.461 para la compra / $1.520 para la venta.
09:30 / Mié. 19.08.2026
El costo de la construcción subió 2,1% en julio y acumuló 19,2% en el año
El índice del INDEC acumuló un incremento de 19,2% durante los primeros siete meses de 2026. Los materiales avanzaron 1,6% en julio, mientras los salarios y los gastos generales aumentaron 2,5%. La mano de obra ya registra una suba interanual de 39,1%.Continuar leyendo →
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