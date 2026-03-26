Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 26 de marzo

El dólar cerró con mayoría de bajas en bancos, mientras que el blue avanzó y el MEP volvió a retroceder. El informal terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El MEP, en tanto, finalizó en $1.399,54 y $1.400,72.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este jueves.
El dólar cerró con mayoría de bajas en bancos, mientras que el blue avanzó y el MEP volvió a retroceder. El informal terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El MEP, en tanto, finalizó en $1.399,54 y $1.400,72.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.340 y $1.390, con caída de 1,42% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, con baja de 0,71% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.335 y $1.395, con descenso de 1,41% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, sin variación porcentual y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
El MEP cerró con una baja de 1,48%: $1.399,54 para la compra y $1.400,72 para la venta. El spread fue de $1,18, con suba en la punta compradora y caída en la vendedora frente al registro previo.
El dólar blue subió 0,35% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un avance de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.