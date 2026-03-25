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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 25 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este miércoles.

En bancos hubo bajas: Santa Fe cayó 1,06% y Bica retrocedió 1,26%.En bancos hubo bajas: Santa Fe cayó 1,06% y Bica retrocedió 1,26%.
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El dólar cerró con mayoría de bajas en bancos y retrocesos en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El MEP, en tanto, finalizó en $1.404,87 y $1.405,26, con una caída de 0,91%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con una baja de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.360 y $1.410, con caída de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.350 para la compra y $1.405 para la venta, con baja de 1,06% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.345 y $1.405, con descenso de 0,71% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja de 1,26% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

dOLARES DOLAR DOLLAREl MEP cayó 0,91% y terminó en $1.405,26, con spread de $0,39.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,91%: $1.404,87 para la compra y $1.405,26 para la venta. El spread fue de $0,39, con caídas de $13,33 y $12,97 en cada punta frente al registro previo.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar blue bajó 0,35% y cerró en $1.420, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,35% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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