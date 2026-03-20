Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 20 de marzo

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos predominó la estabilidad, aunque algunas entidades ajustaron a la baja, mientras que el blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El MEP, en tanto, cerró en $1.420,68 y $1.421,25.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.365 y $1.415, con baja de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar cerró en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, finalizó en $1.355 y $1.415, sin cambios porcentuales y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, también con 0,00% y spread de $50.
El MEP cayó 1,15% y terminó en $1.421,25, con spread de $0,57.
Dólar MEP
El MEP cerró con baja de 1,15%: $1.420,68 para la compra y $1.421,25 para la venta. El spread fue de $0,57, con subas en compra y caída en venta respecto del registro previo.
El dólar blue bajó 0,70% y cerró en $1.420, con spread de $20.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,70% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.