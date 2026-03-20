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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 20 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este viernes.

En bancos hubo movimientos puntuales: Provincia bajó y Nación quedó sin cambios.En bancos hubo movimientos puntuales: Provincia bajó y Nación quedó sin cambios.
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El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos predominó la estabilidad, aunque algunas entidades ajustaron a la baja, mientras que el blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El MEP, en tanto, cerró en $1.420,68 y $1.421,25.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.365 y $1.415, con baja de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar cerró en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, finalizó en $1.355 y $1.415, sin cambios porcentuales y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, también con 0,00% y spread de $50.

Imagen ilustrativaEl MEP cayó 1,15% y terminó en $1.421,25, con spread de $0,57.

Dólar MEP

El MEP cerró con baja de 1,15%: $1.420,68 para la compra y $1.421,25 para la venta. El spread fue de $0,57, con subas en compra y caída en venta respecto del registro previo.

Imágen ilustrativa.El dólar blue bajó 0,70% y cerró en $1.420, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,70% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.

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