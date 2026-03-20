En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 20 de marzo, en Argentina

El dólar cerró el jueves con movimientos dispares: mientras en bancos predominó la estabilidad, el MEP bajó 0,60% y el blue retrocedió 0,35%, con caídas en ambas puntas y spreads sin grandes cambios.
El dólar mostró variaciones dispares al cierre, se mantuvo mayormente estable en bancos, con bajas puntuales en algunas cotizaciones
El dólar cerró el jueves con movimientos dispares: mientras en bancos predominó la estabilidad, el MEP bajó 0,60% y el blue retrocedió 0,35%, con caídas en ambas puntas y spreads sin grandes cambios.
Así cerró el dólar en los bancos: