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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 20 de marzo, en Argentina

El dólar mostró variaciones dispares al cierre, se mantuvo mayormente estable en bancos, con bajas puntuales en algunas cotizaciones

El dólar cerró con movimientos dispares.El dólar cerró con movimientos dispares.
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El dólar cerró el jueves con movimientos dispares: mientras en bancos predominó la estabilidad, el MEP bajó 0,60% y el blue retrocedió 0,35%, con caídas en ambas puntas y spreads sin grandes cambios.

Viernes 20.03

09:00 El valor del dólar al cierre del jueves

Así cerró el dólar en los bancos:

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