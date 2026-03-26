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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 26 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con bajas: el blue quedó en $1.400 y $1.420, y el MEP cayó 0.91% hasta $1.405,26.

El dólar cerró con bajas: el blue retrocedió y el MEP también registró una caída al finalizar la jornada.El dólar cerró con bajas: el blue retrocedió y el MEP también registró una caída al finalizar la jornada.
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El dólar cerró la jornada con bajas tanto en bancos como en los mercados paralelos. El blue se ubicó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una leve caída y un spread de $20.

En tanto, el MEP descendió 0.91% y finalizó en $1.404,87 y $1.405,26, respectivamente. La brecha fue de $0.39, con retrocesos en ambas puntas frente a la jornada previa.

Jueves 26.03

09:01 El valor del dólar al cierre del miércoles

Así cerró el dólar en los bancos:

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