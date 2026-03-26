En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 26 de marzo, en Argentina

El dólar cerró la jornada con bajas tanto en bancos como en los mercados paralelos. El blue se ubicó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una leve caída y un spread de $20.
El dólar cerró con bajas: el blue quedó en $1.400 y $1.420, y el MEP cayó 0.91% hasta $1.405,26.
El dólar cerró la jornada con bajas tanto en bancos como en los mercados paralelos. El blue se ubicó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una leve caída y un spread de $20.
En tanto, el MEP descendió 0.91% y finalizó en $1.404,87 y $1.405,26, respectivamente. La brecha fue de $0.39, con retrocesos en ambas puntas frente a la jornada previa.
Así cerró el dólar en los bancos: