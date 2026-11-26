El dólar cerró este jueves 26 de noviembre con bajas en cuatro de los cinco bancos relevados y precios vendedores de entre $1.619 y $1.635. Bica figuró sin variación. El blue se ubicó en $1.710 para la venta, con un indicador del 0,00%, y el MEP retrocedió 0,18% a $1.665,96.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 26 de noviembre
Cuatro de las cinco entidades relevadas registraron bajas, mientras que Bica figuró sin variación. El bursátil retrocedió 0,18% y el paralelo mostró un indicador del 0,00%.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta, con bajas de $5 en ambas puntas, una variación del -0,31% y un spread de $50. ICBC mostró $1.565 y $1.625, con descensos de $10 en cada punta, una variación del -0,61% y una diferencia de $60.
Banco Hipotecario presentó una compra de $1.585, sin variación, y una venta de $1.619, con una baja de $5. El indicador vendedor fue del -0,31% y el spread quedó en $34. Su precio de venta resultó el más bajo entre las cinco entidades relevadas.
Banco Bica figuró sin variación en el relevamiento, con una compra de $1.582 y una venta de $1.635. El spread fue de $53. La entidad presentó el precio vendedor más alto del grupo, $10 por encima de Nación, Provincia e ICBC.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.665,29 para la compra y $1.665,96 para la venta, con una baja del 0,18% y un spread de $0,67. La punta compradora avanzó $0,08, mientras que la vendedora retrocedió $2,99. Esta última quedó $30,96 por encima de Banco Bica.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.690 para la compra y $1.710 para la venta, con un spread de $20. Ambas puntas figuraron sin variación en el relevamiento. Su precio vendedor quedó $44,04 por encima del MEP y $85 por encima de los valores de Nación, Provincia e ICBC.