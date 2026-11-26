El dólar en el Banco Nación cerró este miércoles a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta, con una suba de $15 en ambas puntas respecto de la jornada anterior.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 26 de noviembre, en Argentina
El Banco Nación registró un incremento de $15 en los valores de compra y venta, en una jornada marcada por movimientos dispares entre las cotizaciones financieras y el mercado informal.
El dólar blue subió y el MEP bajó.
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Por su parte, el dólar blue avanzó 1,76% y cerró a $1.730 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 1,83% y se ubicó en $1.662,71.
09:30 / Jue. 26.11.2026
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