El Ministerio de Economía oficializó este jueves, a través de la Resolución Conjunta 67/2026 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, una operación de conversión de deuda pública con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para canjear instrumentos en pesos con vencimiento en noviembre y diciembre de 2026 por títulos que operarán en 2027.
El Gobierno aprobó un canje de títulos en pesos del Banco Central con vencimientos en 2026 por deuda a 2027
Las secretarías de Finanzas y de Hacienda oficializaron la conversión de tenencias del BCRA que vencían en noviembre y diciembre por letras vinculadas al dólar y un bono capitalizable en pesos.
La medida lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, quienes ejercen de manera conjunta la coordinación de los sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.
Ampliación de emisiones y topes máximos
Para concretar la conversión de cartera con la autoridad monetaria, la norma dispuso ampliar la emisión de tres instrumentos del Tesoro Nacional hasta los montos necesarios para cubrir el canje, con los siguientes límites máximos de valor nominal original (VNO):
- LELINK D15E7 (Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 15 de enero de 2027): ampliación por hasta VNO USD 1.000.000.000.
- LELINK D29E7 (Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 29 de enero de 2027): ampliación por hasta VNO USD 2.000.000.000.
- BONCAP T30J7 (Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027): ampliación por hasta VNO $ 16.000.000.000.000 (pesos dieciséis billones).
Títulos elegibles y orden de asignación
De acuerdo con el artículo 4° de la resolución conjunta, el BCRA entrega en la operación tres instrumentos en moneda nacional con vencimientos en el cierre de 2026, respetando el siguiente orden de prelación:
• LECAP S30N6: Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026.
• BONCER TZXD6: Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 15 de diciembre de 2026.
• BONO TASA DUAL TTD26: Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa dual con vencimiento el 15 de diciembre de 2026.
El esquema de conversión establece que los valores nominales de los títulos entregados se asignan en primer término a la LELINK D15E7 hasta agotar el cupo ampliado; en segundo lugar, bajo el mismo criterio, a la LELINK D29E7; y una vez agotados ambos instrumentos vinculados al dólar, el saldo remanente se destina al BONCAP T30J7.
En las condiciones financieras aprobadas se fijó como fecha de realización el 24 de noviembre de 2026 y como fecha de liquidación el 25 de noviembre de 2026. Para determinar las equivalencias, se tomaron los precios de mercado en pesos registrados inmediatamente antes de las 13:30 horas del 24 de noviembre en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con liquidación a 24 horas.
La operatoria se encuadra en las autorizaciones previstas en los artículos 44 y 46 de la Ley 27.798 de Presupuesto General para el ejercicio 2026 —con la modificación introducida por el Decreto 1391/2026— y en el artículo 11 del Decreto 331/2022, sustituido por el Decreto 846/2024, que habilita la suscripción de deuda pública con otros instrumentos independientemente de su moneda de pago a valores de mercado.