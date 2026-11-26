Boletín Oficial

El Gobierno aprobó un canje de títulos en pesos del Banco Central con vencimientos en 2026 por deuda a 2027

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda oficializaron la conversión de tenencias del BCRA que vencían en noviembre y diciembre por letras vinculadas al dólar y un bono capitalizable en pesos.